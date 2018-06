Victoria, Sofia et Madeleine de Suède : Glamour au mariage de Louise Gottlieb

Si ces deux dernières étaient venues sans leurs enfants – Victoria est mère de la princesse Estelle et du prince Oscar, Sofia des princes Gabriel et Alexander –, la princesse Madeleine, qui comptait parmi les quatre demoiselles d'honneur de la mariée, avait avec elle deux de ses trois enfants : à quelques jours du baptême, prévu vendredi 8 juin, de la princesse Adrienne dont elle a accouché le 9 mars dernier, la fille cadette du couple royal avait avec elle la princesse Leonore, 4 ans, et le prince Nicolas, 2 ans. Lequel, surveillé par son papa, ne semblait pas particulièrement enchanté d'être à la noce, tandis que sa grande soeur, filleule de Louise Gottlieb, était pétillante, vêtue d'une robe blanche sans manches.

Amie intime de la princesse Madeleine, avec laquelle elle a même partagé son cursus scolaire jusqu'à des études supérieures à Londres, il n'était pas étonnant que Louise Gottlieb fasse appel à elle ainsi qu'à sa fille pour leur confier un rôle spécial en ce grand jour. Madeleine avait d'ailleurs parfaitement tenu son rang quelques jours plus tôt : rentrée de vacances en famille en Floride, c'est elle qui avait organisé l'enterrement de vie de jeune fille de Louise, l'entraînant par surprise sur la Côte d'Azur, du côté de Saint-Tropez, en compagnie d'amies communes, ainsi que l'a révélé la revue suédoise Svensk Damtidning.

Du côté du marié aussi, les proches au premier plan ont fait fort : Didrik et Sebastian Thott, les frères de Gustav, ont grandement contribué à l'animation de la cérémonie religieuse du mariage en l'église d'Hölö. Le premier a ainsi chanté en duo avec la popstar suédoise Erik Hassle – qui a notamment écrit Can't Remember to Forget You interprétée en duo par Shakira et Rihanna – tandis que le second les accompagnait à la guitare, avant, un peu plus tard, d'entonner une chanson qu'il avait personnellement écrite et composée. La classe !

AÀ l'issue de la célébration religieuse, qui s'est achevée au son de Book of Love de Peter Gabriel, les jeunes mariés ont quitté l'église d'Hölö en... triporteur (madame, dans sa belle robe supposément confectionnée par Fadi el Khoury, occupant la remorque et monsieur aux pédales), avant d'embarquer avec tout le cortège nuptial – 250 invités environ – à bord d'un ferry, le Siverpilen : quelques minutes plus tard, ils atteignaient la résidence d'été des plus cossues, le château de Tullgan, dont la famille Gottlieb dispose là-bas, dans l'archipel de Trosa. La fête, animée notamment par l'héritier de H&M Carl Tham et le duo Icona Pop, y a duré jusqu'au petit matin.

Une love story à réaction !

L'histoire d'amour de Louise Gottlieb et Gustav Thott n'a pas été un long fleuve tranquille, et la princesse Madeleine de Suède a en quelque sorte été aux premières loges : ils formaient un couple solide depuis 2006, année où on avait pu les voir conviés à la fête privée du 60e anniversaire du roi Carl XVI Gustaf, et avaient notamment pris part en 2010 au mariage de la princesse Victoria, à l'anniversaire surprise de la princesse Madeleine en 2012 pour ses 30 ans et, l'année suivante, à son mariage avec Christopher O'Neill. Mais, contre toute attente, ils rompaient en cette même année 2013 et Lussan entamait alors une relation avec l'avocat Ludvig Blomqvist (précédemment en couple avec Stefanie af Clercker, qui allait ensuite devenir l'épouse de Jonas Bergström, ex-fiancé infidèle de la princesse Madeleine et ami intime de... Gustav Thott !). Louise et Ludvig étaient même apparus ensemble au 70e anniversaire de la reine Silvia et au mariage du prince Carl Philip et de la princesse Sofia, mais, nouveau rebondissement, l'histoire s'arrêtait en 2016 et Louise retournait vers son Gustav. Pour finalement convoler avec lui, dans l'amour et la sérénité. Quelques mois après l'annonce de leurs fiançailles sur les réseaux sociaux le 12 janvier 2018, Gustav a d'ailleurs prononcé lors du mariage, avant d'ouvrir le bal, un discours aux allures de déclaration d'amour qui a tiré des larmes à bien des proches de leur couple.