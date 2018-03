Princesse Adrienne de Suède : 1er "anniversaire", âgée d'une semaine, en photos

Une semaine, ça se fête ! C'est en tout cas l'avis de la princesse Madeleine de Suède, qui a profité de ce prétexte pour partager ce 16 mars 2018 de nouvelles photos de sa fille la princesse Adrienne, née le 9 à 00h41 à Stockholm.

Sur son compte Instagram créé à l'occasion de la venue au monde de son troisième enfant avec Christopher O'Neill, la fille cadette du roi Carl XVI Gustaf de Suède, qui avait auparavant l'habitude de livrer des aperçus de sa vie familiale via sa page Facebook, a fêté ce mini-événement et les premiers jours passés ensemble à la maison – un appartement rénové des Écuries royales – en partageant un photomontage de quatre images : on y retrouve notamment la bouille d'Adrienne et sa tête pleine de cheveux tout bruns, caractéristique que son grand-père le roi avait soulignée lors de la proclamation solennelle de la naissance, et ses petits petons, émergeant d'un doux plaid rose, ainsi que quelques éléments de son environnement – des roses blanches et roses et un ours en peluche.