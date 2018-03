Madeleine de Suède maman : La princesse "Adrienne" officiellement présentée !

En raison de l'accouchement survenu à 00h41 dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 mars 2018, soit juste avant le week-end, le suspense entourant les prénoms et la titulature du troisième enfant de la princesse Madeleine de Suède aura duré plus de 72 heures ! Il aura en effet fallu patienter jusqu'à ce lundi 12 mars – avec entre-temps, heureusement, une première photo du bébé à se mettre sous la dent – pour que le roi Carl XVI Gustaf de Suède, ayant réuni le gouvernement en conseil exceptionnel au palais royal comme l'exige le protocole, proclame la naissance et ces informations tant attendues.

Sitôt l'annonce faite par le monarque, secondé comme toujours en ces circonstances par sa fille aînée la princesse héritière Victoria, la princesse Madeleine s'est empressée de répercuter sur son compte Instagram flambant neuf la révélation : sa petite fille s'appelle Adrienne ! Un prénom pour le moins rare en Suède, comme l'a notamment observé la chroniqueuse Karin Lennmor pour Expressen, puisque seules quelque 300 femmes le portent ! Ostensiblement affranchis de toute contrainte historique/royale, la princesse Madeleine et son mari Christopher O'Neill, qui résident à Londres, avaient déjà fait preuve d'originalité en choisissant pour leurs deux premiers enfants des prénoms résolument internationaux – et assez francophiles –, Leonore (qui vient d'avoir 4 ans) et Nicolas (qui aura 3 ans le 15 juin prochain).

Avant de divulguer les prénoms de sa petite-fille, le roi Carl XVI Gustaf de Suède avait pris un malin plaisir à faire durer quelques instants de plus le plaisir en s'extasiant à propos de son abondante chevelure toute brune et de la bonne santé de ce bébé de 3,465 kilos pour 50 centimètres. Il a ensuite révélé les trois prénoms et le titre de celle qui a pris la 10e place dans l'ordre de succession au trône : la princesse Adrienne Josephine Alice, duchesse de Blekinge. Une autre originalité : c'est en effet la première fois qu'est attribué le titre ducal de cette petite province historique située à l'extrême sud du pays, au bord de la Baltique.

On notera que les deuxième et troisième prénoms de la princesse Adrienne apparaissent comme plus traditionnels ; ils sont surtout assez personnels pour les heureux parents : Josephine était le prénom de la grand-mère paternelle de Chris et Alice celui de la grand-mère maternelle de Madeleine.