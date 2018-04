Alexander de Suède : Le prince fête ses 2 ans, un vrai rayon de soleil !

Après une longue période d'invisibilité, depuis la messe de Te Deum célébrée début mars en l'honneur de la naissance de la princesse Adrienne, troisième enfant de la princesse Madeleine, le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède sont finalement réapparus en ce mois d'avril.

La princesse a tout d'abord pris part le 8 au Global Child Forum organisé au palais, à Stockholm, en présence du roi Carl XVI Gustaf, de la reine Silvia, de la princesse héritière Victoria, du prince Daniel et même de la princesse Laurentien des Pays-Bas. Quelques jours plus tard, on la retrouvait en solo, très élégante, lors du gala de printemps du Programme de développement des Nations unies, au Musée de la photographie de la capitale scandinave. Le prince, lui, s'illustrait le 15 avril en disputant la course à pied caritative de l'association Lilla Barnet en faveur de la petite enfance, dont il est le parrain.

Mais la star de la semaine, c'était en fait leur fils le prince Alexander de Suède : né le 19 avril 2016, Alexander vient de fêter son 2e anniversaire et, à cette occasion, la cour suédoise n'a pas manqué de publier de nouvelles photographies officielles du garçonnet. Signées Erika Gerdemark, qui commence à avoir un sacré portfolio concernant la jeune génération de la famille royale, les deux images montrent le jeune prince tout sourire en extérieur. Au soleil, ses longs cheveux blonds et bouclés brillent, tandis que son oeil avide de découvertes pétille. Un vrai rayon de soleil au coeur du printemps !

Il n'y avait plus eu de photo officielle concernant la famille du prince Carl Philip depuis celles issues du baptême, le 1er décembre 2017, du petit frère d'Alexander, le prince Gabriel - lequel fêtera son premier anniversaire le 31 août. Son papa, lui, continue à se rapprocher du cap de la quarantaine : le fils du couple royal aura en effet 39 ans le 13 mai.