Naissance de la princesse Adrienne : La famille royale réunie pour célébrer bébé

Six mois après la venue au monde du prince Gabriel, c'est à l'occasion de celle de sa cousine la princesse Adrienne que la famille royale de Suède avait lundi 12 mars 2018 le bonheur de se rassembler à nouveau en la chapelle royale, au palais à Stockholm, pour un Te Deum en son honneur.

Une heure avant le début du service religieux, à 12h15, le roi Carl XVI Gustaf de Suède avait convoqué un conseil des ministres exceptionnel afin de proclamer la naissance de son septième petit-enfant, sa troisième petite-fille. Ainsi avait-on enfin appris, plus de 72 heures après la naissance du bébé (le vendredi 9 mars à 00h41 à l'hôpital Danderyd) et dans le plus strict respect du protocole, les prénoms et le titre du troisième enfant de la princesse Madeleine et de son mari Christopher O'Neill : la princesse Adrienne Josephine Alice (les deuxième et troisième prénoms renvoyant respectivement à la grand-mère paternelle de Chris et à la grand-mère maternelle de Madeleine, qui porte également le prénom Josephine), duchesse de Blekinge.

"Trois enfants, c'est passionnant (...) Cela demande du temps, ces jeunes gens sont vifs", avait alors confié le monarque, papa de Victoria, Carl Philip et Madeleine avec la reine Silvia, tout en faisant un peu durer le suspense. Lui aussi père de trois enfants avec son épouse Margareta, curatrice des collections royales, l'aumônier royal Johan Dalman a d'ailleurs évoqué au cours du service religieux un mal que tous les jeunes parents connaissent bien : le manque de sommeil.

Pour sa petite cousine, la princesse Estelle sèche l'école !

La fatigue ? Elle ne se lisait pas sur le visage de l'heureux papa, Christopher O'Neill, visiblement ravi. Le financier britanno-américain, qui dirige à Londres une société de services bancaires, avait momentanément délaissé son épouse et leur nouveau-né dans leur appartement rénové des Écuries royales pour assister à cette messe d'action de grâce. Seul, sans Madeleine ni leurs deux grands enfants (Leonore, 4 ans, et Nicolas, qui aura 3 ans en juin), ni même sa propre mère Eva O'Neill (qui a confié par téléphone à la chaîne SVT "adorer le prénom" Adrienne), il a pris place au premier rang, entre sa belle-mère la reine Silvia et sa belle-soeur la princesse Victoria, très pimpante dans un ensemble violet, comme on avait pu le remarquer plus tôt à l'occasion de sa participation à la proclamation de la naissance de sa nouvelle nièce.

Cette dernière avait avec elle son mari le prince Daniel et leur fille la princesse Estelle (6 ans) : deuxième (après sa maman) dans l'ordre de succession au trône où Adrienne vient de prendre la 10e place, la demoiselle avait eu exceptionnellement la permission de manquer l'école pour prendre part à cet événement, sagement assise entre ses parents (son petit frère le prince Oscar, lui, n'était pas présent). Lorsque l'évêque Johan Dalman a évoqué les nuits blanches qui se lisent sur les traits du visage des jeunes parents le lendemain, elle s'est tournée en riant vers son père le prince Daniel. En connaissance de cause ?

Parents de deux jeunes enfants, le prince Alexander (qui aura 2 ans le 19 avril) et le prince Gabriel (né le 31 août 2017), le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède étaient eux aussi dans la chapelle royale, sans leur progéniture, pour entendre musiques et psaumes, à l'instar de la princesse Christina, soeur du souverain, venue sans son mari Tord Magnuson.