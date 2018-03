Oscar de Suède : Un petit prince tout heureux pour ses 2 ans, câliné par Estelle

La série des anniversaires princiers de l'hiver s'achève, au sein de la famille royale de Suède : après sa cousine Leonore et sa soeur Estelle, c'est au tour du petit prince Oscar de souffler ses bougies !

Deuxième enfant de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel de Suède, le prince Oscar fêtait ce vendredi 2 mars 2018 ses 2 ans, une semaine après le 6e anniversaire de sa grande soeur la princesse Estelle. Dans la droite ligne de cet événement, ce sont trois nouvelles photos officielles signées de la photographe attitrée pour ces occasions, Erika Gerdemark, qui sont venues s'ajouter à l'album de la Maison royale. Il faut d'ailleurs observer attentivement pour constater, d'après la tenue des enfants, qu'il ne s'agit pas de la même séance photo au palais Haga, résidence du couple héritier.

Et, suivant exactement le même schéma, deux de ces images présentent Oscar seul - l'une le montre en train de souffler les bougies avec application, l'autre, réjouissante, immortalise un immense sourire (et une bouche pleine de dents) -, tandis que la troisième réunit frère et soeur. Avec une tendresse quasi maternelle, la princesse Estelle caresse délicatement la joue du garçonnet.