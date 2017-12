Baptême de Gabriel de Suède, 3 mois : Le petit prince brusqué, Sofia superbe

Avant des fêtes de fin d'année qu'elle passera bientôt en toute intimité, la famille royale de Suède se rassemblait vendredi 1er décembre 2017 en la chapelle royale au palais Drottningholm, à Stockholm, pour le baptême du prince Gabriel.

Second enfant du prince Carl Philip et de la princesse Sofia, le dernier-né du clan - en attendant la venue au monde au printemps 2018 du troisième enfant de la princesse Madeleine - a été baptisé par l'archevêque émérite Anders Wejryd, qui remplaçait l'archevêque d'Uppsala Antje Jackelen, qui lui a succédé en 2014 et aurait dû officier mais se trouvait en voyage professionnel aux Etats-Unis. Avant quitter ses fonctions d'archevêque d'Uppsala et de primat de l'Eglise de Suède, c'est lui qui avait notamment baptisé la princesse Estelle (en 2012) et la princesse Leonore (2014), autant dire que Gabriel était en de bonnes mains.

Malgré cela, le bébé de tout juste 3 mois, pourtant si calme et radieux dans les quelques images officielles diffusées par la cour depuis sa naissance le 31 août dernier, a manifesté bruyamment sa désapprobation lorsque l'homme d'église l'a arraché des bras et de la poitrine de sa maman, où il dormait paisiblement depuis le début de la cérémonie. Le prince Carl Philip s'était chargé de lui enlever délicatement de la bouche la tétine, Anders Wejryd a achevé de le mettre en colère en lui versant sur le crâne l'eau sacrée, que la malicieuse princesse Estelle avait été chargée quelques minutes plus tôt de déverser dans les fonts baptismaux, sous la vigilante supervision de l'évêque Johan Dalman.

Si l'archevêque émérite avait indiqué en amont que l'office serait en partie inspiré par la période de l'Avent et de Noël, cela se remarquait aux couleurs des tenues de certains membres de l'assistance, à commencer par la princesse héritière Victoria et sa fille la princesse Estelle, superbes en rouge, mais aussi la maman du prince Gabriel : la princesse Sofia était en effet très remarquable, vêtue d'une tenue folklorique rouge (avec capuchon et châle) d'Älvdalen, ville de la province historique de Dalarna (ou Dalécarlie) : une référence évidente au titre du prince Gabriel, fait duc de Dalarna après sa naissance. La chanteuse Lena Willemark a pour sa part interprété une chanson à la gloire du nouveau-né, Adh Gabriel.

Le prince Gabriel, qui portait la robe baptismale commune à tous les bébés de la famille royale (le dernier à l'avoir utilisée fut son frère Alexander), avait bien entendu autour de lui ses marraines et parrains : Sara Hellqvist, soeur de la princesse Sofia, la princesse Madeleine, soeur du prince Carl Philip, enceinte et radieuse, Oscar Kylberg, très proche ami du prince, Carolina Pihl et Thomas de Toledo Sommerlath.

A l'issue de la cérémonie, le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont posé dans la cour du palais avec Gabriel, apaisé, et son grand frère le prince Alexander, qu'on a découvert bien chevelu !

Un baptême à regarder en intégralité sur le site de la cour suédoise, grâce à la captation de la chaîne publique SVT.