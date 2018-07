Victoria de Suède fêtée pour ses 41 ans : Estelle épuisée, Oscar déchaîné

Tout comme Dorothée et Malika Ménard, la princesse Victoria de Suède est née un 14 juillet. Samedi 14 juillet 2018, l'héritière du trône occupé par son père le roi Carl XVI Gustaf de Suède a célébré ses 41 ans dans la plus pure tradition, entourée de sa famille pour des festivités populaires.

C'est comme de coutume sur l'île d'Öland, où la famille royale suédoise a l'habitude de passer ses étés, que la princesse Victoria a fêté un anniversaire de plus. A 14 heures, elle s'est ainsi présentée dans la cour de la Villa Solliden, le palais d'été du clan, face à pas moins de 3 000 de ses compatriotes venus l'acclamer et saisir l'opportunité de la rencontrer ou de lui glisser quelques mots dans le parc exceptionnellement ouvert au public en cette occasion spéciale. Entourée de ses parents, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, son mari le prince Daniel et ses enfants la princesse Estelle et le prince Oscar, Victoria s'est montrée très touchée, une fois de plus, par cette ferveur à son égard : "Chaque année, je suis surprise que tant de gens décident de venir ici, cela me fait chaud au coeur, j'apprécie", a-t-elle déclaré en prenant la parole après le traditionnel discours de son père et le "joyeux anniversaire" entonné par tous à sa suite. Et Victoria de souligner aussi, prévenante, la patience et l'endurance de chacun puisqu'il leur a fallu attendre un certain temps en plein soleil.

Les admirateurs auront été bien récompensés de leur patience, puisque l'héritière du trône leur a comme à chaque fois consacré un long moment, récoltant fleurs et voeux, et distribuant sourires et poignées de main. Elle a été aidée cette année encore par la princesse Estelle, sa fille de 6 ans, pétillante comme toujours. Quant au prince Oscar, son petit frère de 2 ans, il a exposé ses talents précoces de footballeur, shootant dans un gros ballon sous la surveillance de son père, que cela doit ravir puisqu'il est fan de foot, et de sa nouvelle nourrice, Philippa, qui vient d'Australie.

Après des moments en privé, la famille royale est réapparue en fin de journée au stade de Borgholm pour le traditionnel spectacle marquant l'anniversaire de Victoria. L'intéressée n'avait pas manqué de revêtir l'habit folklorique, tout comme sa mère la reine Silvia, mais pas sa soeur la princesse Madeleine, présente avec son mari Christopher O'Neill, ni sa belle-soeur la princesse Sofia, elle aussi très élégante auprès de son époux le prince Carl Philip.

Au cours de la soirée, qui a notamment vu le chanteur Peter Jöback interpréter la chanson qu'il avait chantée lors du week-end du mariage de Victoria et Daniel en 2010, la princesse Estelle a donné des signes de fatigue, bâillant à plusieurs reprises. Mais les tendres câlins de sa maman l'ont aidée à tenir le coup jusqu'au bout de cette fête en tout point réussie.