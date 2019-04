Letizia d'Espagne : Sublime avec ses filles Leonor et Sofia pour Pâques

Tout comme la reine Elizabeth II et ses proches, le souverain espagnol Felipe VI ne pouvait manquer la messe de Pâques. Il s'est ainsi rendu, dimanche 21 avril 2019, avec son épouse Letizia, sa mère l'ex-reine Sofia et ses deux filles, la princesse Leonor (13 ans) et l'infante Sofia (11 ans) à la cathédrale Palma de Majorque.

La famille royale espagnole est arrivée en voiture, conduite par le roi en personne, acclamée par une foule en liesse. Malgré quelques gouttes de pluie et un temps maussade, des centaines de badauds s'étaient regroupés aux abords de la magnifique cathédrale - aussi dite La Seu - pour apercevoir les membres de la couronne. Et ils n'ont pas été déçus ! Felipe, toujours impeccable en costume gris et cravate bleue, a posé aux côtés de sa femme la reine Letizia, ravissante dans une robe d'inspiration estivale à motifs fleuris de chez Massimo Dutti. L'ancienne reine Sofia avait elle opté pour un ensemble tailleur jupe et veste dans des tons beiges. Elle était venue seule, son mari l'ex-roi Juan Carlos n'étant plus en très bonne santé.

On a surtout pu admirer les filles du couple royal, lesquelles prennent année après année de plus en plus d'assurance. L'aînée - qui a donné son premier discours officiel en octobre 2018, faisant la fierté de son papa - avait opté pour un manteau crème et une robe bleue alors que sa soeur avait choisi un look différent en enfilant un pantalon et un pull, tenant son manteau à la main.

Au cours de la messe, une petite prière a été dite pour Notre-Dame de Paris, incendiée, ainsi que pour les victimes des attentats du Sri Lanka de ce 21 avril - plus de 200 morts après l'explosion de plusieurs bombes dans des églises et des hôtels. Une fois dehors, les membres de la famille royale n'ont pas manqué d'aller serrer des mains, tout en se faisant prendre en photo par leurs admirateurs.

Thomas Montet