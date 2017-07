Princesse Mako : Un drame retarde l'annonce de ses fiançailles

Initialement programmée samedi 8 juillet 2017, l'annonce officielle des fiançailles de la princesse japonaise Mako d'Akishino et de son compagnon Kei Komuro, révélées au mois de mai, n'a pas eu lieu. Les amoureux, tous deux âgés de 25 ans, n'avaient pas le coeur à se présenter devant les médias pour évoquer leur mariage prochain alors que leurs compatriotes vivaient des heures difficiles et la Maison impériale a choisi de différer ce moment solennel.

Dès le vendredi, l'organe en charge des affaires de la Maison impériale signalait le report sine die de l'annonce des fiançailles, par égard pour les victimes des pluies antédiluviennes qui se sont abattues sur le pays, faisant 18 morts et 27 disparus, selon le dernier bilan, et causant l'évacuation ou l'isolement de plusieurs centaines de personnes dans Kyushu, la plus méridionale des quatre îles principales du Japon. Face à la catastrophe, pas moins de 12 000 professionnels - policiers, militaires, pompiers et gardes-côtes - ont été mobilisés.

Le moment n'était effectivement pas des plus opportuns pour la proclamation des fiançailles de l'aînée des quatre petits-enfants de l'empereur Akihito et sa première conférence de presse avec son bien-aimé, auparavant inconnu du public. Le projet de mariage du couple, formé il y a cinq ans en marge des études des deux jeunes gens à l'Université chrétienne internationale (ICU) de Tokyo, avait été révélé le 16 mai en une de la presse nationale et confirmée par les services du palais impérial. "Nous avons prévu de programmer l'annonce des fiançailles à un moment opportun. Le jour officiel des fiançailles doit encore être déterminé", avait alors indiqué Shinichiro Yamamoto, chef de l'agence de presse de la famille impériale. Il va falloir désormais fixer une nouvelle date.

Encore un peu de patience avant de découvrir Kei Komuro...

Fille du second fils (le prince Fumihito) du couple impérial, la princesse Mako sera la première de la génération des petits-enfants de l'empereur à convoler. Conformément à la législation en vigueur depuis 1947, la jeune femme perdra, du fait de son union avec un roturier, son statut impérial et ne sera plus membre de la famille impériale. Dès lors, elle sera connue non plus en tant que Son Altesse Impériale la princesse Mako d'Akishino, mais tout simplement comme Madame Mako Komuro.

Soeur aînée de la princesse Kako et du prince Hisahito, la princesse Mako, très populaire au Japon où elle a même fait l'objet d'un culte très pop sur internet, a rencontré son amoureux en 2012 d'un débat sur les études à l'étranger organisé dans un restaurant de Shibuya. Il se trouve qu'elle a précisément fait par la suite des séjours au Royaume-Uni, décrochant en janvier 2016 un master en études muséales à l'Université anglaise de Leicester, où elle a étudié incognito pendant un an (2014) après avoir déjà fait une année en histoire de l'art à Edinburgh (2012-2013), en Ecosse. De retour au Japon, elle a pris un poste de recherche au musée de l'Université de Tokyo.

La conférence de presse des deux jeunes fiancés sera un moment important, qui verra l'heureux élu de la princesse s'exprimer pour la première fois : "J'en parlerai en temps voulu", éludait-il ainsi face aux médias dans les heures qui suivirent la révélation des fiançailles. On en saura alors un peu plus sur lui, au sujet de qui les premiers échos sont plutôt flatteurs : "C'est le genre d'homme, poli et toujours souriant, qui se fait aimer des hommes comme des femmes, souligne par exemple un jeune homme qui l'a côtoyé il y a quelques années, à une époque où tous deux oeuvraient pour le tourisme à Fujisawa. Il disait qu'il voulait plus tard s'impliquer dans la diplomatie."