Princesse Mary : En tenue maasaï, adoptée par le Kenya lors d'un voyage surprise

C'est un secret qui n'en est pas longtemps resté un : deux ans après son voyage au Burkina Faso, la princesse Mary de Danemark s'est discrètement rendue au Kenya les 27 et 28 novembre 2018 pour suivre sur le terrain le travail de divers organismes engagés dans l'amélioration des droits des jeunes filles et des femmes et l'égalité des sexes. Si cette mission humanitaire n'avait pas été annoncée au préalable, pour des raisons de sécurité compte tenu de la situation actuelle au Kenya, elle n'est pas passée inaperçue pour autant et des reportages photo la documentent en détail.

Partie en compagnie notamment de la ministre danoise de la Coopération pour le développement, Ulla Tørnaes, la princesse Mary, 46 ans, a pu rencontrer dans le nord du pays le Northern Rangelands Trust (NRT), qui a le soutien de l'Agence danoise pour le développement international (Danida) – laquelle oeuvre sous l'égide du ministère danois des Affaires étrangères et auprès de laquelle Son Altesse est engagée de longue date – dans ses efforts pour renforcer la place de la femme dans les sociétés nomades patriarcales. L'organisme implique notamment les femmes et les jeunes filles dans le travail de préservation de la faune et des réserves naturelles, ce qui favorise leur accès à l'éducation. Grande ambassadrice de la mode danoise, elle a fait sensation à Kalama (centre du pays) en revêtant après son arrivée – en blue jeans et chino beige, et baskets New Balance aux pieds – un habit traditionnel très coloré, rouge et jaune, avec bandeau et collier, emblématique de la culture maasaï.

Marraine en mai 2016 à Copenhague d'un sommet mondial sur la parité, l'épouse du prince héritier Frederik de Danemark a également procédé au Kenya, comme elle l'avait fait précédemment aux États-Unis, au lancement du programme Deliver for Good de l'association Women Delivery, qui met le focus sur l'égalité des sexes dans les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable définis par les Nations unies.

L'un des temps forts, humainement, du court séjour de la princesse Mary au Kenya aura été sa visite dans un centre communautaire du bidonville de Kibera dans la banlieue de Nairobi, qui aide le enfants, les jeunes et les mères handicapées à bien vivre en luttant contre les discriminations et violences dont ils peuvent être les victimes dans les régions marginalisées. Par la suite, elle a visité un programme de mentorat des jeunes mères.