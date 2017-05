Princesse Sofia, enceinte et ravissante : Avec Carl Philip, parents modèles

Heureux parents d'un petit prince Alexander qui fêtait le mois dernier son premier anniversaire et déjà en voie d'agrandir la famille avec l'arrivée prochaine d'un second enfant, le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède se consacraient lundi 8 mai 2017 à une problématique qu'ils pourraient bien avoir à affronter dans les années à venir.

Au Mall of Scandinavia, gigantesque centre commercial situé à la périphérie nord de Stockholm, le couple princier prenait part au premier Forum mondial de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire - un sujet, qui concerne près de 60 000 enfants en Suède, dont la princesse Mary de Danemark a de longue date fait la priorité du travail de sa fondation, au passage, mais qui est aussi traité activement par la reine Silvia et la princesse Madeleine de Suède ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge.

Enceinte de son deuxième enfant attendu pour la fin de l'été, comme révélé officiellement au mois de mars, la princesse Sofia apportait dans ces débats sensibles une touche réconfortante avec la ravissante robe à fleurs en crochet qu'elle portait, une pièce de la marque & other stories (130 euros en magasins). Sous ce joli bouquet rose, ses première rondeurs étaient quasiment imperceptibles.

Sofia et Carl Philip, des parents très concernés

Après avoir confié à son arrivée qu'elle se sentait fantastiquement bien et que Carl Philip et elle avaient hâte d'accueillir un nouveau membre dans la famille, la jeune femme de 32 ans est entrée dans le vif du sujet avec son mari, 37 ans : "Le harcèlement touche un très grand nombre de personnes et nous voulons contribuer à affronter ce problème, car il y a non seulement ceux qui sont touchés au premier plan, mais aussi ceux qui les entourent et peuvent changer les choses", a déclaré la princesse lors d'une conférence baptisée Friends ("amis"). Tenant des propos comparables à ceux de Kate Middleton dans son combat en faveur de la santé mentale, elle a insisté sur l'importance d'un environnement sécurisant et propre à offrir de l'aide pour résoudre ce type de problèmes.

Et, tout comme le prince William et sa femme, Carl Philip et Sofia ont pris part à ce débat non pas seulement en tant que figures publiques, mais aussi en tant que parents : "On veut protéger son enfant de tout le mal dans le monde. Le harcèlement est chose si courante. Le monde n'est pas rose et tous rencontreront un jour des problèmes, à l'école ou en dehors. Il est extrêmement important d'élever nos enfants de manière à ce qu'ils sentent qu'ils ont un filet de sécurité et qu'ils peuvent être eux-mêmes", a observé Sofia, affirmant qu'elle parlerait ouvertement de ces sujets avec ses enfants quand ils grandiront. "Je pense qu'en tant que parents, on se doit d'essayer de bien parler avec nos enfants. On doit essayer de donner l'exemple, de leur montrer la bonne morale, et cela vaut aussi pour le monde numérique. Chez les jeunes, il n'y a pas de frontière entre en ligne et hors ligne", a complété le prince Carl Philip, pointant du doigt les dangers du cyber-harcèlement.

La matinée du couple princier s'est achevée par une table ronde au Quality Hotel Friends jouxtant le Mall of Scandinavia.

A noter que le prince Carl Philip, pilote de course automobile chevronné, a réussi sa rentrée en STCC (Swedish Touring Car Championship) le week-end dernier, remportant la première course et se classant 2e de la seconde sur le circuit de Knutstorp.