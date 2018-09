Profilage : Juliette Roudet quitte la série, la raison dévoilée

Nouveau coup dur pour Profilage (TF1). En 2015, Odile Vuillemin (qui incarnait Chloé) annonçait à la surprise de tous qu'elle souhaitait quitter la série pour se consacrer à d'autres projets. Elle avait alors été remplacée par Juliette Roudet (Adèle Delettre). Et l'actrice a rapidement fait l'unanimité auprès du public. Les téléspectateurs ne vont donc pas apprécier la nouvelle qui suit.

Comme l'ont annoncé nos confrères d'Allociné, la belle brune a pris la décision de quitter Profilage au terme de la saison 9 (dont le tournage avait été retardé à la suite de la naissance de son enfant). "C'est un choix difficile parce que j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui écrivent cette série et pour ceux qui la fabriquent au jour le jour. Mais c'est un choix sincère nourri par le sentiment de quitter ce projet au moment le plus juste pour moi. Après ces trois saisons d'engagement total au service du personnage d'Adèle, j'ai envie de me consacrer à de nouveaux projets, de nouveaux rôles, de nouveaux défis", a confié Juliette Roudet.

Nos confrères précisent ensuite que TF1 a assuré avoir été mis au courant de ce départ en amont. Les scénaristes ont donc pu lui concocter une fin digne de ce nom. Sans surprise, la production souhaite trouver une nouvelle actrice pour jouer au côté de Philippe Bas (Thomas Rocher).