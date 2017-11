Juliette Roudet (Profilage) maman : La conséquence sur le tournage !

Les fans de la série Profilage (TF1) vont devoir rester patients.

Présent à la soirée de lancement du Grand Prix d'Amérique qui se déroulait à l'Hippodrome de Vincennes le 21 novembre 2017, Philippe Bas a fait quelques confidences sur la série à nos confrères de Télé Loisirs. Aussi a-t-on appris que la saison 9 était retardée. La faute à un heureux événement : "Nous allons reprendre le tournage en janvier, plus tard que prévu, pour dix épisodes à livrer très rapidement. Notre actrice principale était enceinte et elle a accouché."

Vous avez bien lu, Juliette Roudet a récemment accouché dans le plus grand secret et, surtout, elle a tourné la saison 8 en étant enceinte. "Nous avons fait très attention, on a été de bons camarades", a assuré Philippe Bas.

Philippe Bas a également eu la chance de tourner avec Laetitia Milot, enceinte de son premier enfant. Les deux acteurs étaient en Polynésie française pour le téléfilm Coup de foudre à Bora-Bora. "On a beaucoup rigolé sur le tournage. J'espère qu'à l'écran, ce sera très drôle", a-t-il déclaré.