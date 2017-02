PSG-Barcelone : Liv Tyler bluffée, Patrick Bruel et Ary Abittan en liesse

Les tribunes du Parc des Princes affichaient complet et comptaient leur lot d'habitués pour le choc très attendu PSG-FC Barcelone, le 14 février. Mais une star a tout particulièrement attiré les regards : la sublime Liv Tyler. Pas vraiment étrangère au monde du football – elle est très proche de David Beckham (il est le parrain de son fils Sailor Gene) –, la belle actrice américaine de 39 ans a préféré vivre une Saint-Valentin sportive plutôt qu'en tête à tête.

Accompagnée de son charmant fiancé David Gardner, la jeune maman s'est montrée impressionnée par l'écrasante victoire des Parisiens sur les Barcelonais, alors qu'ils n'étaient absolument pas favoris. Liv Tyler est apparue bluffée entre deux selfies, charmante avec ses lunettes à large monture noire et sa bouche teintée de rouge.

Est-ce parce que PSG-Barça tombait un 14 février que les personnalités sont venues en masse avec leur moitié au Parc des Princes ? Liv Tyler n'était pas la seule spectatrice en couple dans les tribunes, loin de là. Pascal Obispo et sa femme Julie Hantson, les jeunes parents Louis Bertignac et sa compagne Laeticia, Thomas Hollande et sa chérie Émilie Broussouloux, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps et sa femme Claude, ont, tout comme Fauvot Hautot et Joy Esther, assisté au match comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en couple.

Plongé dans l'euphorie générale, deux fidèles supporters du PSG se sont distingués : Patrick Bruel et Ary Abittan. Habités par la même passion du sport et du club parisien, le chanteur de 57 ans et l'humoriste-comédien de 43 ans ont célébré comme il se doit chacun des quatre buts inscrits par Angel Di Maria – auteur d'un doublé –, la nouvelle recrue Julian Draxler ou le but d'Edison Cavani, qui fêtait son anniversaire ce 14 février, comme Angel Di Maria. Une joie largement exprimée, juste à côté de Liv Tyler.