PSG-Barcelone : Fauve Hautot et Joy Esther amoureuses euphoriques !

Oui, elles ont passé leur Saint-Valentin au Parc des princes, et alors ? Fauve Hautot et Joy Esther n'auraient raté pour rien au monde l'écrasante victoire du PSG contre le FC Barcelone ce 14 février à l'occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et ce n'est pas seules que les deux beautés françaises se sont rendues dans l'arène parisienne pleine à craquer, mais accompagnées de leurs amoureux respectifs.

Bien que très occupée par le lancement de son spectacle musical tant attendu Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir – qu'elle a présenté avec succès lors de la générale organisée le 9 février dernier en présence de nombreuses personnalités –, Fauve Hautot a trouvé le temps de passer la soirée avec son chéri, Jules. Une soirée de Saint-Valentin placée sous le signe de l'amour mais aussi de l'euphorie. La danseuse professionnelle de 30 ans et jurée de Danse avec les stars a vécu un moment inoubliable. Partageant de tendres instants avec Jules, Fauve s'est laissée transporter par la liesse générale, agitant un drapeau de PSG avec vivacité. Une soirée au Parc des Princes, un vrai bonheur !