PSG : Le supporter renversé par Thiago Motta porte plainte !

Humilié mercredi soir à Barcelone (défaite 6-1 après avoir pourtant remporté le match aller 4-0) et éliminé de la Ligue des Champions, le PSG est rentré la tête basse. Les joueurs parisiens ont atterri au Bourget vers 5h du matin, avant de rentrer chez eux. Après avoir posé le pied sur le sol français, ils ont été accueillis avec des insultes et des jets de projectiles par quelques dizaines de supporters venus crier leur colère après la cuisante défaite subie quelques heures plus tôt face au Barça de Lionel Messi.

Thiago Motta – qui était pourtant forfait pour le match et l'a regardé depuis les tribunes – a notamment été pris à partie par les ultras parisiens, dont certains auraient encerclé sa voiture. Selon RMC, le milieu de terrain de 34 ans aurait heurté l'un des fans parisiens, le blessant au dos.

On apprend désormais que cet homme renversé cette nuit par la voiture de l'Italien est sorti de l'hôpital ce matin. Alors que les médecins lui ont accordé plusieurs jours d'ITT, le supporter, légèrement blessé au bras et au dos, a déposé plainte, selon les informations de RMC Sport.

S'il ne s'est pas exprimé publiquement, son cousin, témoin de la scène, s'est chargé de le faire à sa place. "On attendait les joueurs et puis ils sont sortis. Mon cousin était devant la route, Thiago Motta a ralenti et il a réaccéléré sur mon cousin. Il a tamponné mon cousin qui est tombé vraiment violemment", a-t-il raconté.

Ni Thiago Motta ni le PSG ne se sont pour l'instant exprimés sur cette affaire.