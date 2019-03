PSG-Manchester United : Vianney et sa compagne, de la joie à la déception

Le PSG avait toutes les raisons d'espérer une victoire et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, avec ses deux buts d'avance marqués le 12 février 2019 à Manchester, lors du match aller du huitième de finale de l'épreuve continentale. Et pourtant, l'équipe de Kylian Mappé n'a pas décroché son précieux ticket pour poursuivre l'aventure, le 6 mars. Une débâcle dont Vianney et sa compagne Catherine ont été les témoins.

Placé dans les tribunes VIP du Parc des Princes qui affichait complet pour cette rencontre au sommet, le couple est passé par tous les états. D'abord la surprise avec le premier but de Manchester United inscrit à la deuxième minute de jeu par Romelu Lukaku, puis la joie et l'espoir d'une victoire après l'égalisation de Juan Bernat à la douzième minute. Les amoureux ont finalement terminé abattus au coup de sifflet final marquant l'élimination du PSG avec un autre but de Romelu Lukaku et le penalty de Marcus Rashford à la dernière minute suite à une main de Kimpembe. Une soirée qui s'est donc achevée dans la consternation générale.

Cette apparition de Vianney au Parc des Princes intervient alors que le chanteur de 28 ans, à qui l'on doit l'hymne 2019 des Enfoirés On trace, a annoncé faire un break. En effet, quelques semaines après la sortie de son premier album live Le concert, l'interprète de Je m'en vais a publié un message sur les réseaux disant : "Je vais retrouver un peu d'ombre et de calme. Mieux regarder les gens, les moments passés trop vite. Dans nos téléphones la vie est trop petite. Et je voulais vous dire merci pour tout ce que j'ai reçu ces dernières années." Une volonté de se retirer qu'il avait déjà exprimée peu de temps auparavant.