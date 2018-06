Vianney : Une décision radicale... mais sage

En quatre petites années et une poignée de tubes solides, Vianney s'est imposé comme l'un des plus gros vendeurs d'albums en France. À la fois populaire et salué par une presse intello, le jeune artiste de 27 ans au look de gendre parfait à quelque chose de fascinant (rassurant ?) que Le Journal du dimanche a tenté d'analyser dans un grand portrait paru le 3 juin 2018. On y apprend que l'interprète de Je m'en vais (Chanson originale de l'année 2017 au Victoire de la musique) est un "ancien scout, adepte des retraites en forme de voyage solitaire et un catholique souriant". Son producteur révèle que son artiste a le projet de disparaître jusqu'à nouvel ordre...

Depuis 2014 et l'immense succès du single Pas là, Vianney surfe haut sur la vague. Ces titres et ses deux albums – Idées blanches en 2014 puis Vianney en 2016 – lui permettent de remplir des Zénith et même l'AccorHotels Arena les 8 et 9 juin prochains. Le JDD fait un petit point sur les chiffres : Vianney a vendu 900 000 albums, cumule 256 millions de vues sur YouTube et deux Victoires de la musique. Le 20 juin, il jouera en plein air à Central Park pour le festival gratuit Summerstage et enchaînera avec un grand nombre de festivals hexagonaux. Début août, ce sera la fin d'une série de concerts, marquée par quelques pauses, entamée en novembre 2014. Et après ?

Vincent Frèrebeau, le producteur de Vianney, annonce dans Le JDD que l'artiste va prendre une très longue pause : "Il va disparaître pour faire un break d'au moins deux ans. Il ne veut plus rien faire. Il veut se recentrer sur autre chose. Il reviendra lorsqu'il le décidera pour un nouveau projet artistique mais la barre est haute pour ne pas décevoir son public."

Que les fans se rassurent, celui que l'on a vu ses derniers jours en tribunes de Roland-Garros avec la violoncelliste Catherine Robert, sa compagne, reviendra prochainement défendre son tout premier film. Diane Kurys lui a confié l'un des rôles principaux de Ma mère est folle, tourné au printemps avec Fanny Ardant, sur une mère de famille déjantée qui embarque son très sage fils dans un go fast.