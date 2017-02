Victoires de la Musique 2017 : Vianney plébiscité... et s'en va

La ferveur du fan club de Vianney présent au Zénith de Paris vendredi 10 février 2017 lors des 32e Victoires de la Musique, scandant le nom de son chouchou avant la révélation du lauréat dans la catégorie Meilleure chanson originale, pouvait déjà donner une indication sur le contenu de l'enveloppe entre les mains du maître de cérémonie Bruno Guillon : c'est bien l'auteur-compositeur-interprète de Pas là a bien répondu présent, une nouvelle fois.

Un an après avoir été consacré par la Victoire de la Musique de l'interprète masculin de l'année pour son 25e anniversaire (le 26e arrive ce 13 février), Vianney s'est adjugé une seconde Victoire de la Musique, décernée, celle-là, par les votes du public. Ce dernier a donné sa préférence à Je m'en vais plutôt qu'à Et je l'appelle encore de Véronique Sanson,

J'ai cherché d'Amir Haddad et A Kele N'ta de MHD.

"Je n'ai jamais vraiment le trac, mais là j'ai le coeur qui bat très fort, a réagi le chanteur, qui avait interprété le titre récompensé plus tôt dans la soirée.

"Après, l'histoire d'une chanson, ça commence dans ma chambre, hein, et puis il y a des gens qui la portent, raconte-t-il ensuite en incorporant élégamment ses collaborateurs à son récit. Vous êtes carrément à la bourre, donc je vais faire vite. Mais ça va aux gens qui crient comme ça [il désigne le public], à ceux qui votent, du fond du coeur je me sens porté. Vous tous qui avez voté pour moi, vous êtes aussi mes amis."

L'an dernier, le public avait voté pour Sapés comme jamais, de Maître Gims, qui avait ambiancé le Zénith.