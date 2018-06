Vianney et sa sublime chérie : Couple amoureux et joueur à Roland-Garros

Ce n'est pas un showman pour rien. Vianney était à Roland-Garros dimanche 3 juin pour assister notamment à la rencontre qui opposait la star du public, Novak Djokovic, à Fernando Verdasco. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec le chanteur de Pas là et Je m'en vais, le spectacle était autant sur la terre battue qu'en tribunes.

Arrivé au bras de sa chérie, la belle Catherine Robert, le chanteur et auteur-compositeur s'est installé juste derrière Amel Bent. S'il a bien affiché une complicité amicale que l'on n'imaginait pas avec l'interprète du tube Ma philosophie, c'est surtout auprès de sa chérie qu'on l'a vu faire le show. Regards amoureux, complicité taquine... le couple a profité du match à sa manière. Et entre deux échanges, Vianney n'a pas manqué de jouer les provocateurs avec les photographes qui l'avaient repéré, jouant avec eux à distance à grand renfort de grimaces. Le chanteur palois de 27 ans a également immortalisé son passage grâce à une photo avec l'iconique Nelson Monfort à qui il a pu dire toute son admiration.

Le chanteur et sa compagne ont assisté à la victoire facile de Djoko sur son adversaire espagnol, 6-3 / 6-4 / 6-2. Juste avant le Serbe, c'est Dominic Thiem qui s'était qualifié aux dépens du Japonais Kei Nishikori, 6-2 / 6-0 / 5-7 / 6-4.