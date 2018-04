Vianney : Moment complice avec sa chérie Catherine au Parc des Princes

Il y avait du monde dans les tribunes du Parc des Princes, à Paris, dimanche 29 avril 2018. On a pu notamment voir le chanteur Vianney, venu assister avec sa compagne Catherine Robert au match opposant le Paris Saint-Germain (PSG) à l'En Avant de Guingamp (EAG).

Il n'y a pas que sur la pelouse du stade qu'il y avait de l'action ! En tribunes, on a pu voir un Vianney particulièrement enjoué, souriant et plaisantant avec sa charmante chérie, Catherine. Le discret couple, qui semble fan de sport puisqu'on l'avait déjà vu l'an dernier à Roland-Garros, a visiblement passé un bon moment, riant et échangeant des baisers tout en suivant le match. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul sur un score de 2 à 2. Edinson Cavani a marqué deux buts pour le PSG alors que Guingamp a pu compter sur Jimmy Briand et Ludovic Blas.

Vianney, de son nom complet Vianney Bureau, est en couple avec Catherine Robert, musicienne ayant notamment déjà collaboré avec Julie Zenatti, depuis environ un an. Le chanteur de 27 ans, qui poursuit sa tournée des Zéniths et se prépare à écumer les festivals d'été, a récemment annoncé qu'il va tourner au cinéma pour la première fois dans la comédie Ma mère est folle ! de Diane Kurys.