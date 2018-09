Questions pour un champion truqué ? Samuel Étienne démonte les accusations

Samuel Étienne n'apprécie pas qu'on critique Questions pour un champion (diffusée du lundi au vendredi à 18h10 sur France 3) et encore moins qu'on propage de fausses informations au sujet de l'émission. Jeudi 27 septembre 2018, un internaute accusait le programme d'être "truqué" sous prétexte que très peu de candidats parviennent à enchaîner les victoires, à l'image d'autres jeux télévisés comme Tout le monde veut prendre sa place ou encore Les 12 Coups de midi.

Soucieux de préserver la réputation de Questions pour un champion, le journaliste, qui a repris les rênes de l'émission en 2016, a tenu à mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. C'est sur son compte Twitter qu'il a rétabli la vérité : "Accusation récurrente de (rares) téléspectateurs : QPUC c'est truqué, la preuve, les candidats ont du mal à enchaîner les victoires. La vérité ? C'est le jeu le plus dur, le plus exigeant du PAF ! Voilà pourquoi c'est compliqué d'enchaîner ! Sorry pour les amateurs de complots."

Voilà qui devrait faire taire les mauvaises langues. En attendant, les audiences de Questions pour un champion ne faiblissent pas et le jeu tente constamment de se renouveler. Dernièrement d'ailleurs, Samuel Étienne emmenait ses candidats le temps de deux épisodes dans le plus célèbre musée de France, le Louvre. Le présentateur avait d'ailleurs eu du mal à passer après Beyoncé et Jay Z qui avaient tourné sur place leur clip Apeshit. Lors d'un entretien avec nos confrères de TV Mag, il s'était avoué un peu "fâché".