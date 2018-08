Les 12 coups de midi : A 20 ans, elle remporte la plus grosse somme du jeu

Ludivine en aura étonné plus d'un mercredi 22 août 2018 sur le plateau de l'émission Les 12 coups de midi (TF1). Cette jeune fille de 20 ans, étudiante en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), a été couronnée de succès en réalisant un coup de maître dès sa première participation. Une réussite qui lui a permis de remporter 30 000 euros de gains, soit la plus grosse somme possible de gagner dans le jeu présenté par Jean-Luc Reichmann.

Ravie du résultat, Ludivine n'a pas pu s'empêcher d'exprimer pleinement sa joie et est allée sauter dans les bras de l'animateur avant de rejoindre ses proches dans le public. "C'est extraordinaire, ce sont 30 000 euros pour Ludivine", lâche Jean-Luc Reichmann, lui aussi très heureux et fier du triomphe de l'étudiante. Ludivine pourra continuer d'espérer rejoindre la longue liste des Maîtres de Midi en continuant sur sa lancée...

Par ailleurs, le programme phare de TF1 prépare activement sa rentrée. Le 8 septembre, Jean-Luc Reichmann animera un prime spécial au côté de son plus grand champion, Christian Quesada - qui a récemment dévoilé ses nouvelles dents. Ensemble, ils feront jouer des personnalités du petit écran comme Iris Mittenaere, Claudia Tagbo, Issa Doumbia ou encore Stéphane Plaza...