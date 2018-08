Christian Quesada, les dents du bonheur : Il dévoile son nouveau sourire

C'est un nouveau Christian Quesada qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux ce mardi 21 août 2018. Le plus grand champion des 12 coups de midi, le célèbre jeu de TF1 animé par Jean-Luc Reichmann, a dévoilé un changement physique spectaculaire.

En effet, celui qui a remporté pas moins de 800 000 euros de gains et de cadeaux et s'est hissé au statut de plus grand maître de midi a enfin réalisé l'un de ses rêves, celui de se payer un nouveau sourire. C'est d'abord son ami Jean-Luc Reichmann qui a annoncé le projet le 12 août dernier à travers un post qui teasait son arrivée dans le divertissement de la première chaîne en tant que "Professeur" dès la rentrée prochaine. Christian Quesada (57 ans) a finalement dévoilé le résultat et son "envie de sourire" sur Twitter : "Envie de sourire. Bon combien de temps avant le message d'une vieille qui dira : Facile avec son pognon de se refaire les dents ???", a-t-il écrit en légende. Très heureux pour lui, Jean-Luc Reichmann s'est même permis de partager la bonne nouvelle sur Instagram.

Interrogé à cette occasion par nos confrères de Télé Loisirs, l'homme aux 193 participations s'est épanché sur les raisons qui l'ont poussé à changer sa dentition : "Si je l'ai fait, ce n'est pas à cause des reproches que me font les haters sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que j'en pense (il rit). Je l'ai fait parce que l'envie est venue. Mais aussi, parce que j'avais enfin la possibilité médicale de refaire mes dents. Avant, j'avais un os de la mâchoire qui était très faible. Du coup, ça a pris du temps. Et ça ne regarde personne."

Si l'opération est toute fraîche, Christian Quesada l'assure, il sera fin prêt pour assurer le show au côté de Jean-Luc Reichmann à la rentrée : "C'est un peu douloureux, j'ai encore un peu de mal à parler, mais ce sera bon pour l'enregistrement des 12 coups de la rentrée."

Lors de ce premier prime spécial qui aura lieu le 8 septembre prochain, l'ancien candidat se mettra donc dans la peau du "Professeur" et devra gérer une classe de trouble-fête composée de Stéphane Plaza, Claudia Tagbo, Issa Doumbia, Valérie Damidot, Guy Lecluyse, Gérémy Crédeville et Iris Mittenaere.