Christian Quesada lynché sur son manque d'humilité : Il répond aux "haters"

Depuis sa médiatisation en tant que Maître de midi dans Les 12 Coups de midi (TF1), Christian Quesada est régulièrement la cible, sur les réseaux sociaux, de personnes jalouses de sa réussite. Ce 30 juillet 2018, celui qui a quitté le jeu animé par Jean-Luc Reichmann avec la coquette somme de 809 392 euros a encore pu le constater à ses dépens !

En effet, alors qu'il découvrait avec bonheur que son livre autobiographique Le Maître de midi (paru aux éditions Les Arènes en novembre 2017) venait de reconquérir la première place des ventes de livres sur Amazon, Christian Quesada a aussi constaté que la nouvelle ne faisait pas forcément plaisir à tout le monde. "Après huit mois, voir cela !!!! Merci à tous ! Lectrices et lecteurs", avait-il indiqué dans un premier temps avant que les choses ne se gâtent côté commentaires.

Après avoir indiqué avoir écoulé plus de 60 000 exemplaires de son livre, Christian a notamment pu lire : "Que peut-on apprendre de plus des tellement nombreuses interviews et reportages que tu as faits déjà ?", "Vos attitudes, vos paroles et vos expressions ne font que montrer du dédain", "Désolée, je vous trouve imbu de votre personne, vous avez gagné tant mieux, vous avez de la culture certes mais de l'intelligence à mon avis, non", "Livre pour les lecteurs de Voici, Public, etc."

Face à ce constat, l'ancien maître de midi a statué : "Puisque quand je dis merci à mes lectrices et lecteurs, il y a les éternels haters qui disent que je manque d'humilité (sic !!), je ne dis plus rien à part mon admiration devant leur don de connaisseurs littéraires puisque mon livre ne se vend pas (re sic ^^)."