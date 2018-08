Christian Quesada de retour avec de nouvelles dents ? Jean-Luc Reichmann balance

Entre Jean-Luc Reichmann et Christian Quesada, une vraie amitié s'est créée ! Le présentateur des 12 Coups de midi (TF1) et l'homme aux 193 participations sont en effet toujours aussi complices malgré l'élimination de ce dernier en janvier 2017. La preuve, l'animateur de 57 ans vient de faire une annonce étonnante sur celui qu'il adore surnommer "Le Professeur".

C'est ce dimanche 12 août 2018 que Jean-Luc Reichmann s'est emparé de son compte Twitter pour y faire une sacrée révélation. "SCOOP !!! Pour endosser son rôle de Professeur dans Les 12 Coups de la Rentrée sur @TF1, qui auront lieu en soirée au mois de septembre, CHRISTIAN vient juste de me confier qu'il aurait un beau sourire... tout neuf !!! Top", a-t-il déclaré avec enthousiasme.

S'il n'a pas encore réagi à cette annonce, Christian Quesada aurait donc refait ses dents ou serait sur le point de le faire. Celui qui est reparti avec plus de 800 000 euros de gains et de cadeaux n'a jamais caché son envie d'avoir une nouvelle dentition. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star en septembre 2016, le papa de Clément et Robin s'était confié sur le sujet : "L'argent permet vraiment de transformer son existence et d'avoir accès à des choses importantes. Par exemple, je vais pouvoir partir en vacances avec mes enfants, me faire refaire les dents, car il m'en manque dix."