Qui est ce gamin craquant qui n'a pas changé ?

Sur Instagram, il n'est rare que les utilisateurs postent d'anciennes photos, souvent par nostalgie ou par amusement. Mercredi 21 juin, un chanteur américain très populaire a succombé lui aussi à la tentation...

Mais qui se cache derrière cette bouille craquante de gamin d'à peine 4 ans ? Objectivement, les traits ont peu changé, tout comme la coupe de cheveux, à peine rafraîchie, il n'est pas très difficile de le reconnaître... "Quand tu es trop impatient pour le Throwback Thursday ["retour en arrière du jeudi"], qui consiste à publier ce jour-là une vieille photo, ndlr] alors tu te lances pleinement dans le retour en arrière du mercredi #1989", a blagué l'interprète de When I Was Your Man. Vous aurez facilement reconnu Bruno Mars !

Le chanteur, aujourd'hui âgé de 31 ans, est actuellement en tournée mondiale. Les 5 et 6 juin, il était d'ailleurs à Paris et, dès juillet, il se produira un peu partout sur le sol américain.