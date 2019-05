Qui veut épouser mon fils : Un candidat papa pour la deuxième fois

L'un des candidats de Qui veut épouser mon fils ? a annoncé un heureux événement le 5 mai 2019. L'homme en question a participé à la saison 4 de l'ancienne émission de dating de TF1, en 2015. Il s'agit de... Shake, le fils de Mai.

Sur Twitter, le jeune homme de 28 ans a révélé que sa compagne, dont on ne sait pas grand-chose, a accouché de leur deuxième enfant. Un petit garçon que le couple a prénommé Kenzo. "Bonjour, KENZO est né à 3h05 du matin. Je suis le plus heureux des papas", a-t-il écrit sur Twitter. Et, sur Instagram, Shake a dévoilé une première photo de son fils. On peut admirer le nourrisson en pyjama, avec son doudou près de lui sur lequel est inscrit son prénom.