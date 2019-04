Jazz (Les Anges) dévoile le visage de son fils, Cayden, pour la première fois

Le 17 février 2019, Jazz et son mari Laurent accueillaient leur second enfant, Cayden. L'ancienne candidate des Anges et de La Villa des coeurs brisés a dévoilé, pour la première fois, le visage de cet adorable bébé. C'est sur Instagram que la jeune maman de 27 ans a montré la petite frimousse du nouveau-né. "Je vous présente Cayden, alors à qui ressemblera t-il ? Papa, Maman ou Chelsea ? Tous les épisodes sont enfin disponibles sur MYTF1", écrit-elle en légende du cliché de Cayden, publié le 19 avril 2019.

Pour rappel, Jazz et Laurent ont également une petite fille prénommée Chelsea (1 an), la belle brune est retombée enceinte quelques mois après sa naissance ! Si son premier accouchement s'est bien déroulé, elle n'a pas caché avoir souffert le martyre après sa césarienne. "Je me sens trop mal. J'ai des douleurs de dingue dans le ventre. Contractions, tiraillements, tout. La poitrine au bord de l'explosion, très mal au dos à force de marcher toute tordue. J'ai monté les escaliers de chez moi, j'ai cru me jeter par terre de douleur. C'est hyper dur, là", avait-elle confié sur Snapchat.

La jeune maman a également annoncé que Cayden, qui rappelons-le, n'a que 2 mois, a déjà son propre compte Instagram, suivi par plus de 332 000 personnes ! Un compte crée lorsque Jazz était enceinte. On y voit de tendres moments père/fils, des photos de maternité et surtout, une adorable séance photo organisée avec le "King Cayden", comme le dit si bien sa maman.