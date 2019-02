Jazz (La Villa) : Contractions, cicatrice qui brûle... "C'est hyper dur"

Jazz ne va pas vraiment mieux depuis son accouchement. Le 17 février 2019, Jazz et son mari Laurent ont accueilli leur deuxième enfant. Un petit garçon que l'ancienne candidate des Anges et de La Villa des coeurs brisés et son homme ont prénommé Cayden. Contrairement à l'accouchement de sa fille Chelsea (1 an), elle a dû subir une césarienne et n'a pas caché avoir souffert le martyre une fois que son anesthésie n'a plus fait effet.

"J'ai commencé à sentir les vraies douleurs. Je ne peux pas vous expliquer comme j'ai eu mal. C'était pire que l'accouchement pour moi. Mal dans le ventre comme des contractions de malade mental. (...) La cicatrice te brûle, un truc de fou. Et les jambes restent paralysées pendant six heures", a notamment confié la belle brune âgée de 26 ans sur Snapchat, peu de temps après la naissance de son fils.

Et ce mercredi 20 février 2019, Jazz a admis qu'elle a toujours aussi mal : "Je me sens trop mal. J'ai des douleurs de dingue dans le ventre. Contractions, tiraillements, tout. La poitrine au bord de l'explosion, très mal au dos à force de marcher toute tordue. J'ai monté les escaliers de chez moi, j'ai cru me jeter par terre de douleur. C'est hyper dur, là. Je fais bonne figure mais, des fois, il faut savoir dire stop quand le corps ne suit plus. La césarienne, c'était vraiment pas pour moi. Je le vis très mal."

Nul doute qu'elle peut compter sur son époux pour la soutenir dans ce moment difficile.