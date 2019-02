Jazz (La Villa) maman pour la deuxième fois d'un garçon, elle dévoile une photo

Jazz est la plus heureuse des femmes. Ce dimanche 17 février 2019, l'ancienne candidate des Anges et de La Villa des coeurs brisés a annoncé sur Instagram qu'elle était devenue maman pour la deuxième fois. La belle brune de 26 ans a partagé une adorable photo de famille sur laquelle elle porte son fils Cayden, entourée de son chéri et de la désormais grande soeur, Chelsea.

"La JLC family s'agrandit. En l'espace de deux ans nous avons créé les deux plus belles choses de notre vie Chelsea et Cayden, j'ai toujours su que ce serait magique d'avoir des enfants mais je ne savais pas qu'aimer autant était possible. Merci dieu, merci le destin, merci mon mari. Je suis heureuse", peut-on lire en légende de la publication.