Jazz et Laurent (La Villa) mariés ? "À vrai dire..."

Jazz et Laurent ont fait une annonce surprise lors de leur interview pour nos confrères de Public. Interrogés sur un éventuel mariage, les tourtereaux – de retour le 16 juillet dans La Villa, la bataille des couples (TFX) – ont révélé... qu'ils s'étaient unis dans le plus grand secret.

"À vrai dire, on s'est mariés il y a quelques jours en toute intimité, avec nos parents et Chelsea. C'était magique", a confié la belle brune. Et son mari d'ajouter : "On va faire une grande fête en France avec nos amis à la rentrée, mais comme on réside à Dubaï, on ne pouvait pas se marier ici."

Le couple a en effet emménagé à Dubaï après s'être fait agresser, chez eux, en avril dernier. Un événement qu'ils ont également évoqué. "Il était 20h30, je venais de faire dîner Chelsea, j'étais au lit avec elle, Laurent était dans le salon quand je l'ai entendu crier. Très vite, un homme est entré dans la chambre, a aspergé Chelsea et moi de gaz lacrymogène, puis nous a traînées dans le salon. Ils ont commencé à frapper Laurent en m'obligeant à regarder. J'ai cru qu'ils allaient le tuer à force de le cogner et de casser des trucs sur lui. (...) Ils avaient tellement la haine qu'ils l'ont poignardé au pied", a raconté la maman de Chelsea (née le 12 décembre 2017).

