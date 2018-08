Jazz (La Villa) enceinte de son deuxième enfant ? Le couple répond enfin !

Ce lundi 6 août 2018, Jazz et Laurent, actuellement au casting de l'émission La Villa, la bataille des couples, ont publié une nouvelle vidéo sur Youtube dans laquelle ils font taire les rumeurs une bonne fois pour toutes concernant la supposée grossesse de la jolie brune. Cette mise au point survient quelques jours après que Laurent a enflammé la Toile en affirmant en commentaire d'un compte fan que Jazz "(était) enceinte".

Déjà parents d'une petite Chelsea, tout juste âgée de 7 mois, le couple ne s'attendait pas à une telle effervescence sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, de la même manière qu'ils ont annoncé leurs fiançailles, ils ont finalement répondu à la fameuse question : Jazz est-elle enceinte ou pas ? Face caméra, assortis en rouge, les amoureux apparaissent complices et ce n'est qu'au bout de quelques minutes de suspense qu'ils déclarent : "On a déjà fait le test de grossesse la miff et la réponse est... Oui !"

Jazz dévoile ensuite quelques détails de sa nouvelle grossesse, tout en révélant une première échographie de bébé : "Il y a bien un bébé dans mon ventre qui a presque trois mois. Du coup, Chelsea aura bientôt une petite soeur ou un petit frère. (...) On est super contents d'agrandir notre famille", affirment-ils, enjoués.

Par ailleurs, ils évoquent la demande en mariage de Laurent, qui a suscité plus d'1 million de vues sur leur chaîne Youtube, et n'oublient pas de préciser qu'ils sont en réalité déjà mariés : "En réalité nous sommes déjà mariés juridiquement. On n'a pas encore fait la fête de mariage et on a envie de partager ce moment avec vous. En plus vous serez contents parce qu'il y aura pleins d'autres personnes que vous connaissez à travers la télé. Vous faites quand même partie de notre quotidien, donc vous méritez de voir ce qu'il se passera."