Jazz (Les Anges) amincie un mois après son accouchement : elle impressionne

Le 17 février 2019, Jazz et son mari Laurent ont accueilli leur deuxième enfant. Un petit garçon que l'ancienne candidate des Anges et de La Villa des coeurs brisés et son homme ont prénommé Cayden. Et, un mois après son accouchement, c'est une silhouette déjà affinée qu'elle a affichée sur son compte Instagram, mardi 19 mars.

"J'assume totalement mon corps de maman, deux grossesses d'affilée, bien sûr mon corps a changé mais les marques que je garde sont les traces des deux amours de ma vie Chelsea et Cayden", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on peut l'admirer en bikini et long paréo. Une photo qui a impressionné ses abonnés.