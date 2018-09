Quotidien : Départ précipité pour Matthieu Noël

Après une seule et unique chronique humoristique, Matthieu Noël plie bagages et dit au revoir à "Quotidien" et Yann Barthès selon les informations de "Puremédias". L'animateur n'arriverait pas à allier sa matinale sur Europe 1 et ses apparitions télé.

Vendredi 7 septembre 2018, Matthieu Noël faisait ses premiers pas sur le plateau de Quotidien afin d'y présenter une nouvelle chronique sur l'actualité en ajoutant sa touche humoristique. Pour sa grande première, il avait séduit les téléspectateurs en parlant des Belges et de la grammaire française. Mais près d'une semaine plus tard, le journaliste a finalement décidé de ne pas revenir. À lire aussi La Ferme Célébrités en Afrique : Regardez le gros clash entre Adeline et Farid, un blessé grave et un départ précipité à déplorer... C'est nos confrères de Puremédias qui annoncent la nouvelle ce mercredi 12 septembre, qui par la suite a été confirmée par le groupe TF1. Ces derniers révèlent ainsi que la dernière recrue de Yann Barthès n'aurait pas réussi à concilier sa pré-matinale sur Europe 1 chaque jour de 5h à 7h dans Debout les copains et assurer une pastille sarcastique pour le petit écran. Privilégiant son poste sur l'antenne bleue, Matthieu Noël a donc préféré mettre un terme à sa collaboration avec TMC. Il y a quelques semaines, Puremédias s'était entretenu avec l'ancien chroniqueur de C à vous à l'occasion de son arrivée imminente dans Quotidien mais il laissait déjà planer le doute quant à sa présence dans le programme : "Je dois voir avec la masse de travail que j'ai (sur Europe 1). Je ne veux pas retourner à la télé pour faire de la télé", avait-il lâché avant d'ajouter qu'il n'apparaîtrait que de manière "ponctuelle". Désormais, on sait qu'il n'apparaîtra plus du tout dans l'émission du rival de Cyril Hanouna... Annoncé comme l'un des nouveaux talents de la saison, Matthieu Noël devait représenter avec Alison Wheeler, Alex Ramires et Pablo Mira la nouvelle dynamique proposée par les producteurs.

