Yann Barthès "rival" de Cyril Hanouna : "Il est beaucoup plus obsédé par moi"

On le sait, Yann Barthès et Cyril Hanouna sont loin d'être les meilleurs amis. Les deux animateurs se retrouvent chaque année en concurrence avec leurs émissions (Quotidien et Touche pas à mon poste) à succès sur leurs chaînes respectives (TMC et C8). Une rivalité qui a déjà provoqué de nombreux remous.

Alors qu'ils font tous les deux leur rentrée ce lundi 3 septembre 2018, Yann Barthès s'est vu interrogé par nos confrères du journal Le Parisien sur cette course au succès dans laquelle ils se sont lancés et il l'assure, il n'a rien à voir dans une quelconque concurrence : "C'est une guerre à sens unique. Il est beaucoup plus obsédé par moi, que moi par lui. Je n'ai rien dit sur lui l'an passé. Je fais mon taf. Tout ce que j'espère, c'est que nos émissions ne soient pas résumées en guerre Barthès-Hanouna, parce qu'il n'y a pas de guerre Barthès-Hanouna."

Toutefois, si guerre il y a, Yann Barthès ne compte pas pour autant hisser le drapeau blanc : "Il n'y a pas de réconciliation à avoir, puisque je ne l'ai jamais vu de ma vie ! Je ne sais même pas s'il est grand ou s'il est petit. (...) Ma vie ce n'est pas la télé." Voilà qui est dit !

En ce qui concerne les audiences de Touche pas à mon poste et Quotidien, Yann Barthès la joue fair-play et accepte, en bon perdant, d'être derrière Cyril Hanouna. "Je me moque totalement d'être numéro 1. Quand vous êtes premier, vous en prenez plein la figure donc, il vaut mieux être deuxième." Reste à savoir si les nouveautés de Touche pas à mon poste permettront au trublion de C8 de garder sa place de leader.

