Cyril Hanouna, au top des audiences, flingue Yann Barthès : "On lui a mis 6-0 !"

On le sait, Cyril Hanouna et Yann Barthès ne sont pas très copains. Interrogé par Le Parisien ce 28 juin 2018, l'animateur de Touche pas à mon poste sur C8 a accepté de revenir sur sa rivalité avec la star de Quotidien sur TMC.

D'entrée de jeu, celui que ses fans appellent "Baba" a confirmé : "Non, Barthès n'est pas mon ami, ça ne le sera jamais." Et de poursuivre en argumentant sur sa position très cash : "On ne vient pas du même milieu. C'est lui qui avait ouvert les hostilités en se moquant deux-trois fois de mon public qu'il traitait de beaufs sans cerveau. Pour moi, c'est intolérable."

Cyril Hanouna (43 ans) a ensuite confié qu'il avait demandé à pouvoir rencontrer son concurrent après leurs diverses passes d'armes par médias interposés... en vain. "Je l'ai appelé un soir à 23h30 pour qu'on discute et qu'on mette les choses à plat. Il m'a répondu qu'il ne prendrait jamais de café avec moi. Je lui ai dit : 'Si, si, on va se voir. Et tu verras, je suis quelqu'un de très gentil.' Mais manifestement, il a peur de moi. Il me prend pour un voyou", a-t-il raconté avant de terminer sur le cas Barthès en lâchant : Moi, j'aime bien les gens francs, qui ont du courage. Lui, il a fait les choses derrière mon dos. Et ça, j'aime pas."

Côté audiences, l'animateur de TPMP peut se féliciter d'avoir réussi à prendre l'ascendant sur Quotidien au fil des mois, et ce après une rentrée difficile. Avec 1,4 million de téléspectateurs, le show médias a finalement dépassé l'émission d'infotainement qui a quant à elle fini la saison autour d'1,3 million de fidèles. "Les chiffres sont remontés. On a mis 6-0 à Barthès au deuxième set. TPMP est encore cette année le talk show le plus puissant de France", a-t-il assuré avec satisfaction.

