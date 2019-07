Rachel Legrain-Trapani incendiaire : Lingerie et dentelle rouge sur Instagram

Il fait chaud dans la vraie vie, comme sur Instagram ! Rachel Legrain Trapani a épaté ses abonnés en publiant une photo d'elle en sous-vêtements. L'ancienne Miss France s'est affichée vêtue d'un ensemble de lingerie, soutien-gorge et culotte, en dentelle rouge. Une brassière qui dévoile joliment le décolleté de la pétillante chroniqueuse. Ce n'est pas un hasard si cet ensemble élégant et sensuel va si bien à Rachel Legrain Trapani, puisque c'est sa grande amie et consoeur Camille Cerf qui l'a conçu, lors de sa collaboration avec la marque Pomm'poire.

"Bravo ma Camille Cerf pour cette magnifique collection de lingerie. Elle te ressemble parfaitement : confortable, sexy et classe. La dentelle (fabriquée à Calais évidemment) est canon", a t-elle écrit en légende du cliché. Sans maquillage sur cette photo, Rachel Legrain Trapani apparait resplendissante, elle qui a pris des couleurs lors de ses vacances en Algavre, au Portugal.