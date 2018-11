Rachel Legrain-Trapani : Retrouvailles avec Benjamin Pavard avant la séparation

Les retrouvailles n'auront été que de courte durée puisque Benjamin Pavard est à nouveau appelé au service, mais pas en Allemagne cette fois-ci. Le footballeur a une nouvelle fois été appelé en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps. Les Bleus affronteront les Pays-Bas le 16 novembre prochain puis l'Uruguay le 20. Le compagnon de Rachel Legrain-Trapani a retrouvé ses quartiers au centre d'entraînement de Clairefontaine dès le 12 novembre, habillé exactement de la même façon que lorsqu'il a posé avec sa belle.

Installée depuis peu dans une maison située à Tourcoing, non loin de chez ses parents, Rachel Legrain-Trapani n'envisage pour l'instant pas de vivre avec Benjamin. "Il aimerait que je sois plus souvent là-bas, mais il en est hors de question pour le moment. Je ne me vois pas arrêter de travailler pour l'instant. La vie m'a appris l'importance d'être indépendante", confiait récemment la maman de l'adorable petit Gianni, né de son mariage avec Aurélien Capoue, au magazine Gala.