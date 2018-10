Rachel Legrain-Trapani veut-elle vivre avec Benjamin Pavard ? "Hors de question"

Rachel Legrain-Trapani s'était juré qu'elle n'aurait plus jamais d'histoire d'amour avec un footballeur après l'échec de son mariage avec Aurélien Capoue, d'où est issu un petit garçon, Gianni, aujourd'hui âgé de 4 ans et demi. Mais le destin en a choisi autrement lorsque sa route a croisé celle de Benjamin Pavard chez des amis communs dans le Nord, d'où ils sont tous les deux originaires.

En couple depuis 2018 avec le jeune défenseur et champion du monde de 22 ans, l'ancienne Miss France de 30 ans a certes retrouvé confiance en l'amour mais reste malgré tout sur ses gardes. Dans une nouvelle interview accordée à Gala, Rachel Legrain-Trapani dévoile les raisons pour lesquelles elle n'envisage pas d'emménager avec Benjamin Pavard dans l'immédiat. "Il aimerait que je sois plus souvent là-bas, mais il en est hors de question pour le moment. Je ne me vois pas arrêter de travailler pour l'instant. La vie m'a appris l'importance d'être indépendante", confie-t-elle à l'hebdomadaire. Son divorce l'a profondément marquée : "J'ai reçu des leçons de vie et maintenant il faut savoir en tirer les enseignements." Sans compter que l'ex-reine de beauté qui s'est reconvertie en journaliste pour la chaîne régionale WEO vient de s'installer dans une nouvelle maison de Tourcoing, près de ses parents.

Tandis qu'elle garde son fils une semaine sur deux, la jolie maman célibataire retrouve son compagnon "un week-end sur deux". "Ce n'est pas évident, la distance me fait un peu peur, mais il faut se faire confiance dans notre couple", partage-t-elle.

Mais si Rachel Legrain-Trapani confesse à nouveau être "amoureuse" de Benjamin Pavard, la peur d'un nouvel échec n'est jamais très loin : "Ben m'apporte cette légèreté qui me fait tant défaut. Il m'apporte de la joie, de l'espoir, mais je reste sur mes grades."

L'intégralité de l'interview de Rachel Legrain-Trapani est à retrouver dans Gala en kiosques le 3 octobre 2018.