Rachel Legrain-Trapani : Son fils revisite la chanson sur Benjamin Pavard

Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard n'ont officialisé leur histoire d'amour que très récemment, à la fin du mois de mai. L'idylle entre Miss France 2007 et le jeune champion du monde a pourtant déjà pris une tournure très sérieuse.

Une semaine tout juste après le sacre de l'équipe de France de football en Russie, le couple a quitté la région des Hauts-de-France pour s'offrir quelques jours de vacances dans un petit coin de paradis. Si l'ancienne reine de beauté et le jeune défenseur n'ont pas révélé la destination de leur escapade, ils ont pris possession d'une maison avec piscine située près de la mer. Indices recueillis grâce aux multiples vidéos que l'un et l'autre ont postées sur Instagram. Un autre vacancier s'est joint à eux, le petit Gianni, le fils de 4 ans et demi de Rachel Legrain-Trapani, né de son mariage avec le footballeur Aurélien Capoue dont elle a divorcé en 2016.

Souvent exposé sur les réseaux sociaux par sa maman, le garçonnet a été filmé le 24 juillet 2018 alors qu'il reprenait un chant né durant la Coupe du monde et adressé à Benjamin Pavard. Mais du haut de jeune âge, le fils de Rachel Legrain-Trapani, passionné de foot, l'a revisitée. Alors que la version originale dit : "On a Pavard ! Benjamin Pavard ! Je crois pas que vous connaissez ! Il sort de nulle part, une frappe de bâtard", Gianni chante quant à lui "une frappe de canard" pour une version enfantine plus adaptée.

Dans le même temps, Rachel Legrain-Trapani a publié de nouvelles photos d'elle en maillot de bain. Dans l'eau, la Nordiste parade dans un modèle une-pièce rouge et partage un tendre câlin avec son fils. Ses fans sont littéralement conquis, tout comme Benjamin Pavard qui a laissé deux émoticônes avec des coeurs dans les yeux en guise de commentaire.