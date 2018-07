Rachel Legrain-Trapani : Sirène décolletée pour un break avec Benjamin Pavard

Parce que son nouveau statut de chouchou a bouleversé sa vie, Benjamin Pavard ne dévoile pas la destination de son escapade en amoureux afin de s'assurer un maximum de tranquillité. "Je vais à la station-service et je me fais prendre en photo (rires), c'est ça le principal changement. Je ne peux pas faire le plein ! Les gens me reconnaissent plus facilement. Me promener tranquillement dans la rue à Lille, ça va être pratiquement impossible", confiait-il tout récemment dans le magazine de L'Équipe.