Rachel Legrain-Trapani : Tendre baiser avec Benjamin Pavard pour ses 30 ans

Bon anniversaire Rachel, heu Rosa ou... Rachid si on en croit Sylvie Tellier ?! La jolie Miss France a franchi le cap des 30 ans et a célébré cela comme il se doit. Sur Instagram, elle a publié plusieurs photos de sa petite sauterie, remerciant particulièrement son chéri Benjamin Pavard.

"Love. Merci pour tout mon coeur", a commenté en quelques mots Rachel Legrain-Trapani en légende d'une photo sur laquelle elle pose avec son amoureux le footballeur récemment titré champion du monde, en plein baiser. Le défenseur du VFB Stuttgart avait organisé la petite fête par surprise comme l'a révélé le compte Instagram de Dreams Come True Events, la société embauchée pour mettre en place le décor d'anniversaire. "Aujourd'hui c'était l'anniversaire surprise de la belle @racheltrapani Pour l'occasion notre mur de ballons personnalisé était de sortie ! Merci à @benpavard21 pour sa confiance et plein de bonheur à tous les deux. Encore un très joyeux anniversaire à Rachel", a commenté l'entreprise.

La fête se tenait au restaurant Soho Urban Food dans le Nord et les lieux avaient été décorés pour l'occasion avec des ballons de plusieurs tailles, roses, blancs et dorés, le prénom et l'âge de la Miss étaient placardés en grande taille et Rachel Legrain-Trapani a soufflé ses bougies sur un énorme design cake réalisé par Bake My Day, by Nora.