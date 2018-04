Rachel McAdams maman : L'actrice a accouché d'un petit garçon

Rachel McAdams et son chéri Jamie Linden sont d'heureux parents ! Ils ont récemment été aperçus avec leur fils, profitant d'un après-midi en famille. Une nouvelle vie commence pour l'héroïne de "Game Night" et ex de Ryan Gosling !

Au cinéma, Rachel McAdams enchaîne les rôles. En privé, elle découvre celui de parent. L'actrice canadienne a récemment donné naissance à son premier enfant. Mère et fils ont été photographiés ce week-end, profitant d'un après-midi détente en forêt... Rachel McAdams, Jamie Linden et leur petit garçon ont été aperçus ce dimanche 8 avril, dans l'État de Géorgie. La petite famille quittait un restaurant après y avoir déjeuné. Jamie Linden portait son fils, assoupi et habillé d'un body rayé. Selon HollywoodPipeline, qui a publié les images de cette sortie à trois, Rachel McAdams et Jamie Linden se sont dit agréablement surpris par le sommeil paisible du bébé. Rachel McAdams et Jamie Linden sont en couple depuis le printemps 2016. La grossesse de la comédienne de 39 ans et ex-compagne de Ryan Gosling n'a été révélée qu'en février dernier par le site E! News. Rachel McAdams sera prochainement à l'affiche des films Game Night et Désobéissance, en salles les 18 avril et 13 juin.

