Rag 'n' Bone Man : La révélation anglaise de l'année bientôt papa

L'année 2017 est décidément un très bon cru pour le chanteur anglais Rag 'n' Bone Man.

En l'espace de quelques mois, l'ancien aide-soignant repéré par la chanteuse Joan Armatrading, a connu la gloire. La sortie de son titre Human, écoulé à plus de 900 000 exemplaires, l'a propulsé en tête des ventes et lui a permis de décrocher le titre de Révélation britannique de l'année lors des Brit Awards.

Cerise sur le gâteau de cette année auréolée de succès : Rory Graham de son vrai nom sera bientôt... papa pour la première fois ! Si l'on en croit les informations du tabloïd The Sun, sa compagne de longue date Beth Rouy est enceinte. La jeune femme, qui partage sa vie depuis huit ans, devrait donner naissance à leur premier enfant au mois de septembre prochain.

"Rory et Beth sont sur un petit nuage depuis qu'ils ont appris la nouvelle. Pour Rory, ce fut déjà une année particulièrement incroyable avec le succès de Rag 'n' Bone Man, mais cette nouvelle représente bien plus pour lui que tous les disques qu'il a pu vendre. Beth et lui forment une famille depuis longtemps et ils sont plus que prêts à s'installer. L'été s'annonce chargé parce qu'il a plusieurs dates à assurer en Europe et ailleurs, mais il devrait être rentré à temps pour la naissance", rapporte un proche du couple.

Le chanteur de 32 ans terminera sa grande tournée, qui le conduira en Australie, aux États-Unis, au Canada ou encore au Japon, avec un passage sur la scène du Festival 6, qui se tiendra à Portmeirion du 7 au 10 septembre prochain.

Coline Chavaroche