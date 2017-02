Ramuncho du Bidgil a bien changé : Son étonnante reconversion !

La vie de Ramuncho a bien changé !

En 1998, le jeu télévisé Le Bigdil était diffusé pour la première fois sur TF1, avec Vincent Lagaf' aux commandes. Et très vite, Ramuncho s'impose dans le coeur des téléspectateurs grâce à ses jeux de mots et boutades. Mais à la suite de l'arrêt de l'émission en 2004, Hervé Budin de son vrai nom s'est fait discret. Télé Loisirs est donc parti à sa recherche et bonne nouvelle, ils ont retrouvé ce personnage emblématique.

Aussi a-t-on appris qu'il travaille désormais dans la pharmacie de sa femme Nadine, à Gagny, en Seine-saint-Denis. Une profession qu'il peut exercer sans souci grâce à son diplôme de médecin. "Grâce à mon ancien métier de toubib, j'ai pu travailler facilement dans cet établissement", a-t-il expliqué au site. Et de préciser qu'il est difficile pour certains de ses clients de le reconnaître : "J'étais grimé dans le personnage de Ramuncho donc c'est difficile de me reconnaître quand je suis sérieux devant des médicaments. Mais parfois, il y a des gens qui arrivent dans la pharmacie en disant : 'Oh, Le Bigdil, c'est un super souvenir !'"

Hervé Budin a également été auteur pour la série de TF1 Nos Chers Voisins et a écrit un thriller qui devrait sortir dans les prochains mois. Il n'a pas pas oublié son "expérience fabuleuse" dans Le Bigdil pour autant, ni même Vincent Lagaf' avec lequel il est toujours en contact : "Je ne suis pas en contact permanent avec lui mais, de temps en temps, j'ai de ses nouvelles et c'est toujours un plaisir de l'avoir au téléphone."