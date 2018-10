Raphaël Varane : Sa soeur Annabelle se rapproche de la couronne de Miss France !

"Je ne m'y attendais pas. Je me suis lancée dans l'aventure récemment et c'est arrivé très vite", a-t-elle déclaré selon Le Parisien. L'étudiante en gestion de 19 ans a enfilé sa nouvelle écharpe de Miss régionale en présence de Camille Cerf, Miss France 2015, et Maëva Coucke, elle-même ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss France 2018. Cette dernière compte d'ailleurs l'épauler au mieux pour l'aider à remporter le titre de Miss France 2019 lors de l'élection du 15 décembre prochain à Lille : "Elle a beaucoup de qualités, elle dégage énormément de charme, a commenté la reine de beauté. Elle sourit avec les yeux. Elle est gentille, heureuse de vivre, elle rigole et ça va lui porter chance..."