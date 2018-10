Raquel Garrido, excédée dans "Les Terriens", dévoile son salaire !

Dimanche 7 octobre 2018, Raquel Garrido a voulu rétablir quelques vérités sur le plateau des Terriens du dimanche de Thierry Ardisson.

Face aux journalistes Olivier Truchot et Alain Marschall venus faire la promotion de leur livre Les Secrets des grandes gueules, l'ex-membre de la France insoumise devenue chroniqueuse télé a tenu à démentir des propos tenus dans le livre par un twittos anonyme. Qu'on se le dise, Raquel Garrido et son mari le député Insoumis Alexis Corbière ne touchaient pas (et ne touchent toujours pas !) 20 000 par mois tandis qu'ils vivaient dans un HLM à 1200 euros de loyer.

"Vous donnez la parole à ce twittos en disant que je gagnerais 20 000 euros par mois avec Alexis Corbière, vous dites ensuite que ce montant est invérifiable ! Moi je pensais qu'en tant que journaliste, quand on n'arrivait pas à vérifier quelque chose, on ne le publiait pas ! Mais vous vous le publiez ! (...) C'est quoi vos critères de déontologie journalistique ?", a-t-elle tout d'abord asséné. Et le duo attaqué de réagir : "Raquel on t'adore mais il faut reconnaître que tu dis souvent beaucoup de bêtises !"

Désireuse de mettre un terme à ce débat, Raquel Garrido a finalement statué : "Un député gagne 5711 euros, alors je devrais toucher ici 15 000 euros pour monter à 20 000 euros ! Tu penses que je gagne 15 000 euros ? Tu sais très bien que je ne gagne pas 20 000 euros ! Vous n'avez pas de déontologie en réalité. (...) C'est hallucinant, c'est spectaculaire. En moyenne ici dans Les Terriens, sur une année, je fais 3000 euros par mois. (...) J'espère que vous avez un petit peu honte d'avoir fait ça."

