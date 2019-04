Rayane Bensetti : L'adorable message de Denitsa Ikonomova pour son anniversaire

Mardi 9 avril 2019, Rayane Bensetti fête ses 26 ans. Une grande date que sa complice de toujours, Denitsa Ikonomova, rencontrée en 2014 sur le plateau de Danse avec les stars (TF1), ne pouvait pas manquer. C'est sur Instagram que la danseuse a publié une tendre photo d'elle et de son grand ami, enlacés à la montagne, probablement à l'Alpe d'Huez où ils étaient venus en janvier 2019 pour le festival annuel.

"Une photo prise le jour de mon anniversaire, pour te souhaiter le tien... Parce qu'on est toujours là pour l'autre", a écrit la danseuse de 32 ans. En hashtags, elle écrit "always and forever", qu'on peut traduire par "toujours et pour toute la vie", "mon complice" et "ta fête". "Malheureusement, tu ne peux plus profiter du tarif réduit au ciné mais pour ceux qui peuvent encore, Let's Dance est toujours en salle", poursuit Denitsa Ikonomova, qui n'oublie pas de faire la promotion du dernier film de son ancien partenaire de danse.

D'autres très proches de Rayane Bensetti lui ont adressé de tendres mots pour son 26e anniversaire, à l'image de Kev Adams, Ayem Nour, le chorégraphe Mehdi Kerkouche, ainsi que Jade Geropp, qui fait partie de la tournée Danse avec les stars.